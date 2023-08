Lucas Beltran è una opzione concreta per l’attacco della Roma. La squadra giallorossa si sta inserendo prepotentemente per l’attaccante del River Plate, destinato inizialmente alla Fiorentina. Stando a quanto riportato da Gianluigi Longari, infatti, la società ha raggiunto un accordo con l’agente dell’argentino. Manca quello con il River. Il possibile arrivo del centravanti direbbe addio alle speranze di Marcos Leonardo di vestire giallorosso.

