Mercato, la Roma pagherà gli 11,5 milioni per Rui Patricio da luglio 2022

Rui Patricio è in arrivo alla Roma. Il portiere portoghese atterrerà domattina all’aeroporto di Ciampino per effettuare le visite mediche. La fumata bianca tra la Roma ed il Wolverhampton è stata raggiunta per 11,5 milioni di euro più bonus. Come riportato da Gianluca Di Marzio durante Calciomercato – L’originale, il club giallorosso pagherà la cifra pattuita a partire da luglio 2022. Per quel mese, infatti, è previsto il versamento nelle casse giallorosse degli eventuali 12 milioni del Marsiglia per Pau Lopez. Lo spagnolo si è trasferito nel club francese in prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate presenze ed obiettivi.