Mercato, la Roma non si ferma: contatto per Sorloth

La Roma preme sull’acceleratore. Oltre a trattare Shomourodov dal Genoa, i giallorossi hanno messo gli occhi anche su Alexander Sorloth. Come riportato da Angelo Mangiante di Sky Sport, la Roma ha avviato i contatti per il norvegese del Lipsia.

Centravanti 25enne, spicca per le qualità fisiche. È infatti alto 195 cm. Ha concluso l’ultima stagione con 37 presenze complessive, 6 reti (5 in campionato ed una in Champions League) e 3 assist.