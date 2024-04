La Roma starebbe monitorando l’attaccante in prestito all’Eintracht Francoforte, di proprietà del PSG, Hugo Ekitikè. Il classe 2002, se non riscattato dal club tedesco, potrebbe essere un’opzione in caso di mancato riscatto di Lukaku. Lo riporta Nicolò Schira.

#ASRoma are monitoring #PSG’s striker Hugo #Ekitikè, who is currently at #EintrachtFrankfurt on loan with option to buy. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 2, 2024