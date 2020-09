Retroscena di mercato: la Roma ha incontrato Luis Suarez a Perugia, quando il calciatore si è recato nel capoluogo umbro per sostenere l’esame di italiano. Secondo quanto riporta calciomercato.it, i giallorossi avevano pensato all’uruguaiano come eventuale sostituto di Edin Dzeko, quando il bosniaco sembrava prossimo ad un trasferimento alla Juventus. L’incontro però non ha portato a nessuna trattativa, dal momento che l’ex Barcellona era già in contatto con l’Atletico Madrid, dove poi si è trasferito.