Mercato, la Roma ha chiesto al Manchester United di includere Mensah nella trattativa per Smalling

Spunts

Spunta un nuovo nome nell’ambito della trattativa tra Roma e Manchester United per riportare Chris Smalling nella Capitale. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, i giallorossi formuleranno una nuova offerta ai Red Devils per il difensore nelle prossime 24 ore e hanno richiesto di inserire Timothy Fosu-Mensah, terzino destro classe 1998, nella trattativa. Il club inglese avrebbe invece rifiutato il prestito di Diego Dolot.

AS Roma will submit a new bid for Chris Smalling on next 24 hours. After #MUFC don’t want to loan out Diogo Dalot as part of the deal, Roma have asked also for Fosu Mensah to be included in the negotiations. 🔴 #transfers

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 1, 2020