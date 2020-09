Mercato, Kokorin potrebbe lasciare lo Spartak Mosca dopo solo un mese. La Roma ha chiesto informazioni sul giocatore

Aleksandr Kokorin potrebbe già lasciare lo Spartak Mosca, nonostante abbia firmato un accordo con il club russo ad agosto a parametro zero. Secondo quanto riporta Nicolò Schira, l’attaccante, classe 1991, piace alla Roma, che ha mostrato interesse e ha chiesto informazioni su di lui. Secondo quanto riporta Sky Sport inoltre, i giallorossi potrebbero concludere l’operazione per circa 6 milioni di euro.

Aleksandr #Kokorin could leave #SpartakMosca after only 1 month. #ASRoma have shown interest and have asked info. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) September 8, 2020