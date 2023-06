Il mercato della Roma si muove anche sul fronte degli addii. Infatti dopo la cessione di Tahirovic il club giallorosso è vicino a chiudere l’uscita di Justin Kluivert. Secondo quanto riporta Filippo Biafora de Il Tempo, l’attaccante olandese, che aveva giocato in prestito al Valencia, non è stato riscattato dagli spagnoli ed ora è ad un passo dall’approdare in Premier al Bournemouth. La fumata bianca consentirebbe a Pinto di avvicinarsi all’obiettivo dei 30 milioni, entrata necessaria nelle casse della Roma ai fini del Fair Play Finanziario.