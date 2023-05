Mercato, incerto il futuro di Belotti ed El Shaarawy alla Roma: alla finestra c’è il Genoa

Pochi giorni alla partita più importante della stagione, ma Tiago Pinto inizia programmare il futuro della Roma. Infatti, il direttore sportivo giallorosso, è attivo oltre che per il mercato in entrata anche per quello in uscita. Nessuna trattativa impostata per ora, ma soltanto qualche voce. Ad esempio c’è la questione Belotti, che da quando è nella capitale, non ha trovato alcun gol in Serie A, e su di lui ha messo gli occhi il Genoa, che nella prossima stagione sarà di ritorno nella massima serie.

Da un giallorosso all’altro, stavolta però si parla di un eventuale ritorno: El Shaarawy, che è in scadenza e sta valutando la proposta della Roma, potrebbe essere una soluzione d’esperienza a costo 0. Questo è quanto riporta Il Secolo XIX.