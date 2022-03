In estate Carles Perez potrebbe lasciare la Roma. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano su Twitter, dopo dei tentativi da parte di alcuni club spagnoli nella finestra di mercato invernale, adesso anche dalla Bundesliga hanno messo gli occhi sul numero 31 giallorosso. In questa stagione Carles Perez non è riuscito a trovare molto spazio con Mourinho e potrebbe quindi lasciare la Capitale in vista della prossima stagione.