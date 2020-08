Mercato, il Napoli chiede 20 milioni più i cartellini di Under e Riccardi per Milik: no della Roma

Negli ultimi giorni ha preso piede una possibilità di calciomercato che coinvolge tre squadre, la Roma, la Juventus e il Napoli e quattro giocatori, Dzeko, Milik, Under e Riccardi. Con il bosniaco alla Vecchia Signora infatti si libererebbe un posto in avanti che i giallorossi compenserebbero con il polacco, compensando gli azzurri con i cartellini del turco e del giovane Primavera più una cifra non ancora definita. L’affare però sembra complicarsi: i partenopei oltre ai due cartellini chiedono anche 20 milioni nonostante Milik sia in scadenza 2021. Come riporta Calciomercato.it, la Roma d’altro canto non è disposta a offrirne più di 8-10.