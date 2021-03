Mercato, il Betis Siviglia su Bruno Peres

La tratta tra Roma e Siviglia – sponda Betis -potrebbe tornare ad attivarsi. Dopo l’arrivo in giallorosso di Pau Lopez nell’estate del 2019, un elemento della rosa romanista potrebbe fare il percorso inverso. Con il contratto in scadenza a giugno 2021 – e nessun accenno da parte della dirigenza al rinnovo – Bruno Peres si sta guardando attorno. Alla finestra- secondo quanto riportato da Nicolò Schira – sembra esserci proprio il Betis Siviglia. Oltre al terzino giallorosso, il club spagnolo sta attenzionando anche Nicolas Nkoulou del Torino.

Titolare ieri nella sconfitta (2-0) contro il Parma, Peres salterà la sfida contro il Napoli – vittorioso ieri per 0-1 contro il Milan – in programma domenica alle 20:45. In questa stagione, l’esterno brasiliano ha collezionato 30 presenze complessive realizzando quattro assist.

#RealBetis are looking in #SerieA a new right fullback and centre back. Talks ongoing with the free agents Bruno #Peres (ASRoma) and Nicolas #NKoulou (Torino). #transfers #Betis

— Nicolò Schira (@NicoSchira) March 14, 2021