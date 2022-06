Mercato, frenata per Celik: vanno definiti dettagli economici con il Lille

Il piede negli ultimi giorni era sull’acceleratore, ora invece è stato tirato il freno. La macchina che dovrebbe portare Celik a Roma si è fermata. Il passaggio in giallorosso del difensore turco è bloccato. La trattativa ha subìto un rallentamento. La Roma ed il Lille devono definire altri dettagli economici. Tiago Pinto spera di chiudere domani. La frenata non dovrebbe compromettere l’esito della trattativa, ben avviata e destinata ad andare in porto. Si tratta di una situazione normale, facilmente riscontrabile in gran parte delle trattative. Lo scrive Il Tempo.