Mercato, fatta per il rinnovo di Karsdorp. I dettagli

È fatta per il rinnovo di Rick Karsdorp con la Roma. Il terzino destro giallorosso ha convinto tutti e il club è pronta ad investire ancora sulla locomotiva. Come riportato da tuttomercatoweb.com, il laterale olandese venerdì firmerà infatti un contratto quadriennale da 2 milioni di euro annui più bonus.

L’ex Feyenoord è approdato nella Capitale nell’estate del 2018, sotto la guida dell’allora mister Eusebio Di Francesco. La prima stagione non è stata delle migliori, complice anche un infortunio al crociato. Quando è tornato non ha convinto ed è tornato in prestito al club olandese. In questa stagione, da esterno con la difesa a tre, ha convinto Fonseca e i tifosi e la notizia del rinnovo è sicuramente positiva.