La telenovela Dybala sta tenendo sulle spine tutto l’ambiente Roma. Ma la decisone della Joya sembra stia per arrivare, seppur ad oggi ancora niente sia deciso. Infatti secondo quanto riportato di Gianluca Di Marzio a Sky Calciomercato l’Originale, il futuro dell’argentino è lontano dalla Capitale. La panchina di Cagliari potrebbe esser stata l’ultima spinta per convincere il numero 21 ad accettare l’offerta del Al-Qadsiah.

In caso si concretizzasse l’uscita di Dybala, De Rossi e la Roma non andranno a cercare un sostituto ma cercheranno dei profili in posizioni diverse. Infatti come raccontato dall’esperto di mercato durante la trasmissione, i giallorossi andrebbero ad acquistare un difensore e un centrocampista di alto livello.