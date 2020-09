Mercato, domani incontro con il Napoli per Milik: valutazione da 25 milioni di euro

Sono ore e giorni importanti per il futuro di Arkadiusz Milik. Il centravanti polacco, che nonostante le resistenze sembra essersi convinto a lasciare Napoli, dove Gattuso non potrebbe concedergli molto spazio, ha trovato un accordo di massima con la Roma con un contratto da 5 milioni più bonus a stagione. Stando a quanto riportato da calciomercato.com, domani è previsto un nuovo incontro tra le società, alla ricerca di un punto d’incontro per il trasferimento a titolo definitivo, senza l’inserimento di contropartite tecniche. I partenopei, per il momento, valutano il cartellino di Milik 25 milioni di euro.