Adesso urge un difensore. Tiago Pinto sta costruendo la Roma a immagine e somiglianza di Mourinho e il mister ha chiesto rinforzi sulle retrovie. Dopo il tentativo per Natan e i dubbi sulle condizioni fisiche di Zagadou, secondo The Mirror i giallorossi hanno messo gli occhi su Eric Bailly, primo acquisto dello Special One ai tempi dello United. Pagato ben 34 milioni di euro, adesso i Red Devils sarebbero disposti a lasciarlo partire per una cifra vicina ai 10 milioni di sterline.