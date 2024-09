Arrivano conferme dalla Turchia circa la trattativa tra il Galatasaray e la Roma per Zalewki. Secondo quanto riportato dal giornalista Kaya Temel, il club ha confermato l’interesse per il giallorosso e filtra positività per la riuscita della trattativa. Il trasferimento dovrebbe avvenire già tra oggi e domani.

💥Galatasaray yönetimi, Nicola Zalewski ismini doğruladı. Oyuncu cephesinde de aldığım bilgi görüşmelerin olumlu geçtiği. Bugün yarın bu transferin bitmesi bekleniyor. Junior Ebimbe de kiralık isteniyor. https://t.co/ohxDOIMaOy — Kaya Temel (@kayatemel_) September 9, 2024