Loic Badé, difensore del Siviglia, è uno dei nomi più caldi per il mercato della Roma. Il francese infatti sarebbe il principale candidato per sostituire l’uscente Chris Smalling. Secondo quanto riferito dal giornalista spagnolo Máximo de la Cruz Ramírez Ramírez su X, la Roma avrebbe contattato ufficialmente il Siviglia dopo che Daniele De Rossi avrebbe indicato Badé come perfetto rinforzo per la rosa giallorossa. La prima offerta di Ghisolfi, dt della Roma, sarebbe pari a 20 milioni di euro.

La #ASRoma ha establecido contactos oficiales con el #SevillaFC por Loïc Badé.

El club italiano quieren que sea el sustituto de Chris Smalling, que estaría cerca de salir.

Badé es una petición expresa de Daniele De Rossi.

Puja inicial a partir de 20M. pic.twitter.com/GOMfL1FxYI — Máximo de la Cruz Ramírez Ramírez (@ramirezmaximodc) August 10, 2024