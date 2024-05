La Roma dovrà rivoluzionare il suo attacco, dopo il quasi certo addio di Romelu Lukaku. La strategia sarà dettata dal posizionamento in campionato. Senza la Champions League il budget sarà drasticamente inferiore, ma in caso di qualificazione nella massima competizione europea potrebbe esserci il margine per sognare. Come riporta il Corriere dello Sport, i giallorossi virerebbero sull’attaccante del Lille, Jonathan David. Classe 2000, nazionalità canadese, un cartellino da 50 milioni e 26 reti stagionali (121 in carriera con 266 match disputati). Forte fisicamente, grande esplosività e fisicità. Caratteristiche delle punte moderne, un investimento che, vista anche l’età, sarebbe un patrimonio per il club.