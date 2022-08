Ci siamo, Carles Perez si appresta a salutare la Roma. Una cessione annunciata pronta finalmente a concretizzarsi. Come riporta su twitter il giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari il giocatore è ad un passo dal Celta Vigo. La quadra per il trasferimento è stata trovata in maniera definitiva.

#Roma Carles #Perez ad un passo dal Celta Vigo — Gianluigi Longari (@Glongari) August 3, 2022