Mancini: “Partita molto combattuta, siamo sereni e tranquilli per giovedì. Dobbiamo fare di più per ribaltarla”

Gianluca Mancini, intervistato ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del match di andata con il Feyenoord, che ha visto la Roma perdere l’andata per 1-0. Ecco le sue parole:

Il calcio è anche causalità, il loro goal casuale, che riflessioni fai?

“I rigori nel calcio devi avere i personalità di batterli, Lorenzo l’ha fatto, ha preso palo oggi ma ne ha segnati tanti. Partita molto combattuta, a parte i primi 12 minuti del secondo tempo quando abbiamo subito goal abbiamo cercato di pareggiarla, siamo sereni e tranquilli per giovedì per ribaltare la situazione”.

Dovrete aggredirli anche se non è la vostra modalità preferita?

“Non sono d’accordo. Abbiamo fatto delle partite dove abbiamo aggredito fin da subito e anche oggi lo abbiamo fatto. In alcune partite si alterna perché ci sono anche gli avversari, quando ci si abbassa si deve essere bravi a non subire tiri come abbiamo fatto oggi a parte il gol. Quando si va in svantaggio si deve essere aggressivi e cercare di ribaltare la situazione”.