Gianluca Mancini è ancora in giubilo dopo il matrimonio con Elisa celebratosi il 23 dicembre, non a caso lo stesso giorno in cui si sono fidanzati e lo stesso numero che ha scelto sulla maglia. Il difensore della Roma ha espresso la sua felicità con un post su Instagram:

“Si! Per sempre. Il più bel giorno della nostra vita @eli.bagg ❤️Ti amo vita mia! Emozioni indescrivibili. Grazie per tutto @silviaslitti”.