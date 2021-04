Manchester United, Solskjaer: “Abbiamo fatto bene contro le italiane in passato, la Roma è una squadra esperta e difende bene”

La Roma si prepara ad affrontare il Manchester United nella gara d’andata delle semifinali di Europa League all’Old Trafford, giovedì 29 aprile alle ore 21. Il tecnico dei Red Devils, Solskjaer, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ai canali ufficiali del club inglese. Queste le sue parole:

“La Roma difende bene, come fanno sempre gli italiani ovviamente. È una squadra esperta e tutti conosciamo Edin Dzeko, quindi qualsiasi palla in area è pericolosa. Non vediamo l’ora, ovviamente. Siamo in semifinale ora e sembra una vera sfida europea, perché la Roma è un club con tradizione e storia, ma abbiamo fatto bene contro squadre italiane in passato. Non vediamo l’ora e affronteremo queste partite sperando di arrivare in finale. Se riuscissimo a finire questa stagione con una finale e un trofeo, sarebbe fantastico”.