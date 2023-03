Manca Ibanez: chance per Llorente

Corriere della Sera (G. Piacentini) –Ci sarà Rui Patricio, oggi pomeriggio, insieme a José Mourinho nella conferenza stampa alla vigilia del match (domani alle 18.45, arbitra lo svizzero Scharer, diretta tv Dazn, Sky e Now Tv) contro la Real Sociedad. È la gara di andata degli ottavi di finale di Europa League, con il ritorno previsto sette giorni dopo in Spagna (ore 21).

Al posto di Ibanez, contro la Real Sociedad, dovrebbe toccare a Llorente, un ex della partita. A tre anni e mezzo dal suo addio al club spagnolo, sembra arrivato il momento di fare un nuovo esordio da titolare.

Certezze non ce ne sono, ma durante la gara contro la Juve, quando Mancini è rimasto a terra, è stato lui ad alzarsi dalla panchina, pronto ad entrare in campo, mentre Kumbulla non si è mosso.