Maglia di Pellegrini donata per la ricerca sulla leucemia

Corriere dello Sport – La maglia originale di Lorenzo Pellegrini, donata e autografata dal giocatore. Questo il premio che Nana Onlus offre al fortunato vincitore che verrà sorteggiato tra tutti coloro che avranno fatto una donazione di minimo cinque euro tra l’11 e il 25 giugno prossimi sulla pagina facebook Nana Onlus oppure dal sito dell’Associazione www.nanaonlus.org.

L’offerta è libera, con base a cinque euro, e tutti i proventi saranno destinati alla ricerca nel campo della leucemia mieloide acuta adolescenziale. Il vincitore della maglia sarà estratto il 29 giugno tra tutti coloro che avranno fatto un’offerta.

L’obiettivo di Nana Onlus, associazione nata dalla volontà di onorare la memoria di Francesca Martini, scomparsa il 9 luglio 205 a soli 14, è raccogliere i fondi necessari a finanziare un posto di dottorato di ricerca in Oncoematologia del valore di 25mila euro/anno per tre anni. Lo studio, finalizzato alla caratterizzazione molecolare della leucemia mieloide acuta, è già in corso presso l’IRCCS Regina Elena Istituto Nazionale dei Tumori di Roma in collaborazione con il Laboratorio di Oncoematologia avanzata “Francesco LoCoco” del Policlinico di Tor Vergata.