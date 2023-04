Magia Friedkin: la sua Roma vince per tre

Corriere dello Sport (J. Aliprandi e L. Scalia) – Si sono tolti più soddisfazioni loro in due stagioni e mezzo che la precedente gestione nei dieci anni alla guida della Roma. Di sicuro per i trofei portati messi in bacheca. I Friedkin non possono che essere soddisfatti di come è cominciato il loro percorso in giallorosso, di come sta proseguendo il loro lavoro a Trigoria tra la gestione del club e i traguardi raggiunti in pochi mesi.

Dopo il primo anno di transizione, in una stagione preparata dalla precedente proprietà, Dan Friedkin ha stravolto e ripianificato non solo l’organigramma della prima squadra, con l’arrivo di Mourinho e i giocatori, ma anche la gestione del settore giovanile e del dipartimento femminile, arrivando così a conquistare (almeno per ora) ben quattro trofei.