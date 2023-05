Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Alle 11 Mourinho preparerà la squadra titolare della finale, concentrandosi sui giocatori che scenderanno in campo dal primo minuto e preservando chi non è ancora al meglio.

Sarà prevalentemente un lavoro tattico, l’ultimo segreto visto che la rifinitura di domani sarà interamente aperta alla stampa. Una seccatura in più per il tecnico che ha ancora un paio di dubbi sulla formazione che affronterà il Siviglia. ballottaggio tra Ibañez e Llorente, con quest’ultimo favorito per il posto da titolare. Anche contro la Fiorentina il brasiliano quando è entrato ha commesso errori sui gol, che si sommano a quelli degli ultimi mesi e che senza gli infortuni dei suoi colleghi di reparto, lo avrebbero fatto scendere nelle gerarchie. Lo spagnolo in questo finale di stagione sta dando maggiori certezze.

Oggi Mourinho deciderà chi schierare accanto a Mancini e Smalling, con naturalmente Rui Patricio in porta. E come un anno fa Leonardo Spinazzola partirà dalla panchina. Niente finale di Tirana da titolare, e così sarà anche a Budapest. Il terzino non sta ancora bene, e negli ultimi giorni ha svolto lavoro individuale insieme a Karsdorp.