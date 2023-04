Llorente: “Era molto importante vincere. Mi alleno tutti i giorni per farmi trovare pronto” – VIDEO

Diego Llorente ha parlato ai canali ufficiali del club al termine della sfida vinta per 3-0 dalla Roma contro la Sampdoria. Il difensore, schierato titolare da Mourinho viste le tante assenze, ha sfoggiato una ottima prova. Queste le sue parole: “Oggi era molto importante vincere perché dopo le ultime due partite con risultati negativi è era molto importante e penso che la squadra nel primo tempo abbia fatto un buon lavoro, poteva anche segnare un gol ma nella ripresa abbiamo giocato molto bene e penso che sia una vittoria meritata“.

Sul suo minutaggio: “Alla fine mi alleno duramente tutti i giorni, proprio come i miei compagni che hanno meno minuti a disposizione, proprio per questo tipo di occasioni, credo sia importante essere preparati e quando tocca a noi aiutare la squadra il più possibile”.

Sul finale di stagione: “Penso che ora la chiave in questa fase della stagione sia andare partita per partita, tutte le squadre stanno giocando cose importanti e questa squadra, perché ha molto margine di miglioramento, dobbiamo trovare quella regolarità che ci porta dove vogliamo e per questo lavoriamo giorno per giorno“.