Ieri è andata in scena la prima amichevole in Portogallo finita 1-1 conto il Braga. Tra i protagonisti anche Diego Llorente. Lo spagnolo arrivato in prestito dal Leeds in questa sessione di mercato sta pian piano superando le gerarchie di Mourinho, che quest’anno avrà a disposizione un reparto difensivo di assoluto livello. Il difensore al termine del match scrive sul suo profilo Instagram: “C’è ancora molta strada da fare, ma le sensazioni sono molto buone. Continuiamo a lavorare! Daje Roma!”