LIVE – Vitesse-Roma, le formazioni ufficiali. Torna Vina titolare a sinistra, Pellegrini in panchina. Davanti sempre Zaniolo-Abraham

Pagine Romaniste – Per la gara di andata degli ottavi di Finale della Conference League, la Roma dovrà vedersela contro il Vitesse. La squadra di Mourhino arriva da sette risultati utili consecutivi e questa sera in Olanda potrà finalmente contare anche sul ritorno dello Special One in panchina. Assente nelle ultime due gare di Serie A per espulsione. A disposizione ci saranno tutti gli uomini giallorossi, unico assente Leonardo Spinazzola in attesa del recupero definito. Ci sarà Vina dal 1′ minuto, concedendo così del risposo a Zalewski. Da non sotto valutare la squadra che la Roma affronterà stasera, i gialloneri si sono qualificati nei play-off battendo il Rapid Vienna. La gara di ritorno si giocherà giovedì 17 marzo all’Olimpico. Mourinho dovrà schierare la sua miglior formazione in modo da poter avere la possibilità di archiviare il passaggio del turno già da questa sera. La partita sarà trasmessa in streaming su DAZN e su canali di Sky Sport 1 e Sky Sport alle ore 18,45.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

S.C.B Vitesse Arnhem (4-3-3): Houwen; Oroz, Doekhi, Rasmussen, Wittek; Dasa, Tronstad, Domgjoni; Grbic, Openda, Bero.

A disposizione: Schubert, Reiziger, Bazoer, Baden Frederiksen, Hajek, Gboho, Yapi, Buitink, Huisman, Manhoef, Hernandez, De Regt.

Allenatore: Thomas Letsch.

AS ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini (C), Ibañez, Kumbulla; Maitland-Niles, Sergio Oliveira, Veretout, Viña; Mkhitaryan; Zaniolo, Abraham.

A disposizione: Fuzato, Karsdorp, Cristante, Smalling, Pellegrini, Carles Perez, Shomurodov, Bove, Darboe, Zalewski, Felix, El Shaarawy.

Allenatore: José Mourinho.

Arbitro: Paweł Raczkowski (POL).

Assistenti: Radosław Siejka (POL) – Adam Kupsik (POL).

Quarto Ufficiale: Tomasz Musiał (POL).

LIVE

PRE-PARTITA

Ore 17.41 – La Roma è allo Stadio.

Ore 17.32 – L’11 del Vitesse.

Ore 17.24 – La formazione della Roma.