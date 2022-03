LIVE – Roma-Lazio, le formazioni ufficiali. Pellegrini e Mkhitaryan dietro Abraham. Zaniolo in panchina

Pagine Romaniste – Ci siamo: il Derby della Capitale è alle porte. Quest’oggi si sfideranno per la 155esima volta Roma e Lazio, unite da una eterna rivalità. Derby più che mai con vista verso l’Europa. Una sfida nella sfida si presenterà all’Olimpico: il credo, l’ideologia di Sarri contro il pragmatismo, la voglia di Mourinho. Quest’ultimo per la stracittadina recupera capitan Pellegrini dopo qualche linea di febbre pervenuta nei giorni scorsi e si candida per una maglia dal 1′.

Affianco a lui ci sarà probabilmente Mkhitaryan e non Zaniolo: il 22 partirà dalla panchina per poi subentrare in corso d’opera. In porta Rui Patricio con la difesa a tre composta da Mancini, Smalling e Ibanez. Karsdorp indispensabile a destra, con Cristante e Oliveira (più di Veretout) al centro. Dubbio da sciogliere sull’altra fascia con Zalewski in pole su El Shaarawy. La punta di diamante è sempre Tammy Abraham al 21esimo squillo stagionale contro il Vitesse.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

AS ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

A disposizione: Fuzato, Boer, Maitland-Niles, Viña, Kumbulla, Veretout, Zaniolo, Bove, El Shaarawy, Carles Perez, Shomurodov, Felix.

Allenatore: Mourinho.

Indisponibili: Spinazzola.

Squalificati: -.

SS LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; S. Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; F. Anderson, Immobile, Pedro.

A disposizione: Reina, Adamonis, Patric, Hyasj, Kamenovic, Akpa Akpro, André Anderson, Basic, Romero, Raul Moro, Cabral.

Allenatore: Sarri.

Indisponibili: Radu.

Squalificati: Zaccagni.

ARBITRO: Irrati.

Guardalinee: Imperiale – Berti.

Quarto Uomo: Pezzuto.

Var: Di Paolo.

Avar: Ranghetti.

TV: Dazn.

LIVE

PRE-PARTITA

Ore 16.56 – La formazione ufficiale della Roma.

Ore 16.44 – La Roma è allo Stadio.