Roma-Feyenoord 4-1. Apre il match Spinazzola, poi Paixao spaventa. Dybala entra e inventa il pareggio, nei supplementari El Shaarawy e Pellegrini chiudono il match

Pagine Romaniste – Serata da cuori forti allo Stadio Olimpico. La Roma trova una vittoria sofferta contro il Feyenoord. Dopo lo 0-0 del primo tempo, che porta via ai giallorossi Wijnaldum per infortunio, Spinazzola trova il gol del vantaggio dopo una carambola in area di rigore, in cui Pellegrini è bravo a tenerla viva. Nel finale il gol di Paixao spaventa i giallorossi, appena rimasti orfani di Smalling, vittima di un problema muscolare.

Ma è nei momenti difficili che si vedono i campioni, come Paulo Dybala, che stoppa e si gira in un fazzoletto e di sinistro incrocia per battere Bijlow. Nei supplementari la Roma dilaga, prima una splendida azione coronata da El Shaarawy su assist di Abraham e poi il capitano, Lorenzo Pellegrini, che punisce dopo aver raccolto il tiro ribattuto di Abraham.

Non mancano le scintille, espulso Foti durante i 90′ per aver colpito al volto Gimenez, che poi viene espulso nel finale per un fallo molto scorretto ai danni di Gianluca Mancini.

IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling (77′ Celik), Llorente (72′ Ibanez); Zalewski (72′ Dybala), Cristante, Matic, Zalewski; Wijnaldum (21′ El Shaarawy) (106′ Kumbulla), Pellegrini; Belotti (72′ Abraham).

A disposizione: Svilar, Boer, Kumbulla, Ibanez, Celik, Bove, Dybala, Volpato, El Shaarawy, Camara, Abraham.

Allenatore: Mourinho.

Squalificati: -.

Diffidati: Spinazzola, Mancini, Matic.

Indisponibili: Karsdorp, Solbakken.

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Geertruida, Trauner (106′ Dilrosun), Hancko, Hartman (106′ Lopez); Kokcu, Wieffer, Szymanski (91′ Pedersen); Jahanbakhsh (73′ Danilo), Gimenez, Idrissi (64′ Paixao).

A disposizione: Marciano, Wellenreuther, Pederse, Rasmussen, Pereira, Dillrosun, Paixao, Lopez, Taabouni, Kasanwirjo, Bullaude, Milambo.

Allenatore: Slot.

Squalificati: -.

Diffidati: Timber, Wålemark, Wieffer.

Indisponibili: Timber, Walemark.

Arbitro: Taylor.

Assistenti: Beswick – Nunn.

IV Uomo: Jones.

VAR: Attwell.

AVAR: Kavanagh.

Marcatori: 60′ Spinazzola, 80′ Paixao, 89′ Dybala, 100′ El Shaarawy, 108′ Pellegrini

Ammoniti: 12′ Hartman, 17′ Wieffer, 34′ Llorente, 35′ Wellenreuther, 39′ Gimenez, 107′ Dybala, 110′ Abraham, 118′ Rui Patricio

Espulsi: 119′ Gimenez

Altro: Segnalati 5′ di recupero (PT); Segnalati 5′ di recupero (ST); Segnalato 1′ di recupero (PTS); Segnalati 3′ di recupero (STS)

CRONACA LIVE

123′ – Finisce la partita. 4-2 per la Roma il risultato complessivo dopo la gara di andata

120′ – Segnalati 3′ di recupero

119′ – Rosso diretto per Gimenez dopo un brutto fallo su Mancini, su consiglio del VAR

118′ – Giallo a Rui Patricio per aver tardato il rinvio

115′ – Hancko svirgola il tiro che termina quasi alla bandierina

110′ – Ammonito Abraham per aver fermato una ripartenza avversaria

108′ – GOOOOOOOOOOOL! Pellegrini insacca su ribattuta di Bijlow sul tiro di Abraham

107′ – Ammonito Dybala per perdita di tempo

106′ – Inizia il secondo tempo supplementare, con altri da una parte e dall’altra: nel Feyenoord entrano Lopez e Dilrosun, per Trauner e Hartman. Per la Roma fuori El Shaarawy per Kumbulla

106′ – Abraham si divora il gol davanti a Bijlow, ma probabile posizione irregolare

105′ – Segnalato 1′ di recupero

100′ – GOOOOOOOOOOL!!! Abraham serve in mezzo per El Shaarawy che insacca alle spalle di Bijlow

98′ – Prova Paixao, palla centrale e debole tra le mani di Rui Patricio

97′ – Palo di Ibanez su angolo della Joya

96′ – Prova a giro dalla distanza Dybala, Bijlow si rifugia in angolo

94′ – Gimenez calcia al volo alto dal limite dell’area piccola

93′ – Restano a terra doloranti Dybala e Pellegrini

91′ – Iniziano i supplementari, cambio per Slot: Pedersen entra al posto di Szymanski

95′ – Finisce il secondo tempo. Non bastano i tempi regolamentari, si andrà ai supplementari.

93′ – Ancora prova Dybala, ma Bijlow respinge

90′ – Segnalati 5′ di recupero

89′ – GOOOOOOOOOOOL!!!! Pellegrini innesta Dybala che si gira in modo magnifico e insacca di sinistro

84′ – Dybala prova con un sinistro al volo, palla altissima

80′ – Paixao trova il gol del pareggio su colpo di testa

77′ – Problema muscolare per Smalling, costratto a lasciare il campo, al suo posto Celik

75′ – Gol annullato a Cristante per una leggera spinta di Abraham su Trauner

73′ – Cambio per Slot, esce Jahanbakhsh ed entra Danilo

72′ – Cambi per noi: fuori Llorente, Belotti e Zalewski, entrano Ibanez, Abraham e Dybala

71′ – Grande diagonale di Hancko che chiude su El Shaarawy

70′ – Incredibile sponda di Smalling per Mancini, che colpisce debolmente il pallone, toccato fuori da Belotti

67′ – Resta a terra Wieffer per una pallonata in volto presa da un suo compagno

64′ – Cambio per Slot: esce Idrissi ed entra Paixao

60′ – GOOOOL!!! Bravo Spinazzola a chiudere in diagonale una palla vagante in area

58′ – Bravo Rui Patricio a chiudere sull’offensiva di Geertruida

51′ – Wieffer trattiene la maglia a Rui Patricio, graziato dal secondo giallo

47′ – Incredibile palo di Pellegrini da due passi, sfortunato per il tocco di Bijlow, dopo l’assist di Zalewski

46′ – Inizia il secondo tempo

50′ – Finisce il primo tempo

48′ – Tiro dalla distanza di Kokcu, blocca Rui Patricio

46′ – Szymanski prova dalla distanza, smanaccia in angolo Rui Patricio

45′ – Segnalati 5′ di recupero

43′ – Punizione di Pellegrini da buona posizione, palla sul muro della barriera

41′ – Tiro defilato di Idrissi, blocca centralmente Rui Patricio

40′ – Punizione di Pellegrini centrale, blocca facile Bijlow

32′ – Gimenez si lancia a davanti la panchina della Roma per recuperare palla, si accendono gli animi. Espulso Foti per aver colpito l’attaccante del Feyenoord

30′ – Palla verticale di Pellegrini per El Shaarawy, che sbaglia lanciato verso la porta

28′ – Tiro di Kokcu deviato fuori da Smalling

26′ – Gioco fermo per un check del VAR per un presunto fallo di mano di Llorente

21′ – Problema muscolare per Wijanaldum, che resta a terra. Entra El Shaarawy

17′ – Brutto fallo di Wieffer ai danni di Cristante, ammonito il centrocampista della squadra olandese

16′ – Gran sinistro dalla distanza di Hartman, palla fuori

13′ – Riflesso incredibile di Rui Patricio che chiude la porta all’inserimento dell’attaccante del Feyenoord

12′ – Hartman abbatte Belotti in progressione, ammonito

7′ – Sinistro al volo di Cristante, palla fuori di nulla

3′ – Grande occasione con Belotti, che serve Pellegrini, ma il portiere avversario chiude in angolo

1′ – Inizia l’incontro

Prepartita

20:30 – Inizia il riscaldamento sotto la Sud

20:00 – I giallorossi sono arrivati allo Stadio Olimpico

17:00 – La Roma si carica con le parole del mister in conferenza stampa