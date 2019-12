LIVE – Primavera, Cagliari-Roma 1-0. Vantaggio rossoblu con Gagliano

Pagine Romaniste – La Roma Primavera di Alberto De Rossi sfida il Cagliari di pari età in terra sarda. I giallorossi sono reduci dal pareggio in campionato contro la Juventus e dalla vittoria in Coppa Italia contro il Napoli. Alberto De Rossi si affida al consueto 4-3-3 con Zamarion tra i pali. Davanti a lui ci saranno Semeraro e Bianda, con Buttaro e Trasciani ai lati. A Tripi, Darboe e Chierico è affidato il centrocampo, mentre in attacco spazio al tridente Riccardi, Tall, D’Orazio.

TABELLINO

CAGLIARI: Piga; Porru, Aly, Carboni, Boccia, Landinetti, Kanyamuna, Lombardi, Marigosu, Gagliano, Contini.

A disposizione: Atzeni, Acella, Iovu, Cancellieri, Cusumano, Zinfollino, Conti, Cossu, Dore, Fucci, Desogus, Manca.

Allenatore: Canzi.

AS ROMA (4-3-3): Zamarion; Buttaro, Semeraro, Bianda, Trasciani; Tripi, Darboe, Chierico; Riccardi, Tall, D’Orazio.

A disposizione: Cardinali, Plesnierowicz, Milanese, Coccia, Ndiaye, Darboe, Silipo, Zalewski, Bamba.

Allenatore: Alberto De Rossi.

Arbitro: Colombo.

Assistenti: Conti-Galimberti.

Marcatori: 4′ Gagliano (C).

Ammoniti: –

Espulsi: –

LIVE

PRIMO TEMPO

4′ – GOL DEL CAGLIARI! Vantaggio dei rossoblù con Gagliano che riceve dal limite, sposta la palla sul sinistro e batte Zamarion sul primo palo. E’ subito 1-0.

1′ – Inizia il match.