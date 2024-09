Pagine Romaniste – La Serie A riparte dopo la sosta per le Nazionali. Così la Roma vola in territorio ligure per affrontare il Genoa allo stadio Luigi Ferraris nella sfida valevole per la quarta giornata di campionato. Probabile cambio modulo per Daniele De Rossi, che potrebbe passare al 3-5-2 visti i nuovi acquisti arrivati durante le ultime battute del calciomercato. In porta confermatissimo Svilar, davanti a lui ci saranno Mancini, Hermoso e N’dicka. Sulle fasce agiranno Saelemaekers e Angelino, mentre a guidare il centrocampo sarà Cristante con Koné e Baldanzi ai suoi lati. Panchina per Pellegrini che non è al 100%. In attacco ci saranno Dybala e Dovbyk. Out Le Fée per un risentimento muscolare.

TABELLINO

GENOA (3-5-2): Gollini; Vogliacco (46’ Vitinha), De Winter, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj (80’ Bohinen), Thorsby (46’ Malinovskyi), Martin; Pinamonti, Ekuban (80’ Ekhator).

A disposizione: Leali, Sommariva, Marcandalli, Bohinen, Bani, Ekhator, Martin, Malinovskyi, Accornero, Ankeye, .

Allenatore: Alberto Gilardino.

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili: Matturro, Norton-Cuffy, Miretti, Messias, Zanoli, De Winter.

AS ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, N’Dicka, Angeliño; Saelemaekers (50’ Hermoso), Pisilli (62’ Pellegrini), Cristante, Koné, El Shaarawy (62’ Celik); Dybala (62’ Baldanzi), Dovbyk (81’ Shomurodov).

A disposizione: Ryan, Hummels, Celik, Sangaré, Dahl, Paredes, Pellegrini, Baldanzi, El Shaarawy, Zalewski, Shomurodov.

Allenatore: Daniele De Rossi

Diffidati: –

Squalificati: -.

Indisponibili: Le Fée.

Marcatori: 43’ Dovbyk

Ammoniti: 45’ Pisilli, 65’ Pellegrini, 70’ De Winter, 90’ Shomurodov

Espulsi:

Altro: 7’ di recupero (PT); 4’ di recupero (ST)

LIVE

SECONDO TEMPO

90’ – Ammonito Shomurodov

79’ – Tiro velenoso di Malinovsky respinto da Svilar, poi Vitinha prova a insaccare, ma sbatte sul muro giallorosso

75’ – Cavalcata di Kone che guadagna angolo

70’ – Spunto di Baldanzi fermato da De Winter. Ammonito il centrale del Genoa

67’ – Punizione centrale di Malinovsky

64’ – Ammonito Pellegrini

52’ – Dovbyk calcia forte, ma centrale

50’ – Problema per Saelemaekers, al suo posto Hermoso

PRIMO TEMPO

48’ – Kone prova a calciare con Gollini fuori dai pali ma la difesa del Genoa chiude la porta

45’ – Ammonito Pisilli

43’ – GOOOOOOOOOLLLL!!! Dopo un lungo check al Var viene convalidato il gol all’attaccante ucraino

37’ – Annullato gol a Dovbyk per fuorigioco di Mancini nello sviluppo dell’azione

34’ – Incredibile riflesso di Gollini su El Shaarawy

32’ – Dovbyk spreca a due passi da Gollini

29’ – El Shaarawy prova a sfruttare un rimpallo su una conclusione di Dovbyk, ma non trova lo specchio della porta

24’ – Kone arriva alla conclusione dal limite dopo un contropiede, ma il tiro termina alto

14’ – Mancini stacca di testa da solo, ma la difesa rossoblù allontana in corner

12’ – Contatto molto dubbio in area di rigore del Genoa su Dybala, innescato da un tacco di Dovbyk

11’ – Squadre chiuse ed attente a non scoprirsi. Prova Dybala ad inventare per El Shaarawy, allontana la difesa de Grifone

PRE PARTITA

Ore 12:08 – Le parole di De Rossi prima di Genoa-Roma.

Ore 12:01 – Le parole di Saelemaekers prima del fischio d’inizio.

Ore 11:42 – L’undici iniziale del Genoa:

Ore 11:37 – La formazione ufficiale della Roma:

Ore 10:27 – Tutto pronto al Luigi Ferraris per Genoa-Roma.