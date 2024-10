Pagine Romaniste – La Roma torna in campo in Europa League. La sfida è contro Dinamo Kiev per la terza giornata del girone unico. Dopo la sconfitta in campionato contro l’Inter, Juric vorrebbe da parte dei suoi un cambio di rotta e mentalità. Piccolo turnover, poichè l’obiettivo è quello di vincere. Dal 1′ Mats Hummels, al suo esordio stagionale. Al fianco del tedesco Ndicka ed Hermoso. Sulla destra Celik, dall’altra parte Angelino. A centrocampo torna titolare Le Fèe, che farà coppia con Cristante. Davanti pronta la coppia Baldanzi-Pisilli alle spalle di Dovbyk.

TABELLINO

AS ROMA (3-4-2-1)): Svilar, Celik, N’Dicka, Hermoso; Zalewski, Le Fèe, Kone, Angelino; Baldanzi, Pisilli; Dovbyk.

Allenatore: Ivan Juric.

A disposizione: Ryan, Marin, Saud, Sangaré, Paredes, Cristante, Dybala, Pellegrini, Shomurodov.

Squalificati:

Diffidati:

Indisponibili: Saelemaekers (frattura composta del malleolo mediale), Dahl (fuori dalla lista UEFA), El Shaarawy (infortunio al polpaccio), Mancini, Soulé.

DINAMO KIEV (4-3-3): Bushchan; Dubinchak, Mykhvako, Popov, Karavaiev; Shaparenko, Brazhko, Mykhailenko; Voloshyn, Vanat, Kabaiev.

Allenatore: Oleksandr Shovkovskyi

A disposizione: Neshcheret, Ihnatenko, Vivcharenko, Diachuk, Shepelev, Rubchynskyi, Andriyevskiy, Tymchyk, Guerrero, Bilovar, Pikhalonok.

Squalificati: Braharu.

Diffidati:

Indisponibili:

Arbitro: Serdar Gözübüyük

Assistenti: Erwin E. J. Zeinstra e Johan Balder

IV Uomo: Sander van der Eijk

VAR: Johan Higler

AVAR: Erwin Blank

LIVE

1′ – Inizia il match.

PRE PARTITA

IN ATTESA DI AGGIORNAMENTI