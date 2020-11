Lipsia, Nagelsmann difende Kluivert: “Alla Roma non aveva ritmo. Ha bisogno di tempo”

La stagione in prestito di Kluivert al Lipsia non sta andando bene, ciò nonostante il ds Krosche l’ha difeso ai microfoni di Sky: “Il tempo e il processo di crescita è sempre importante, soprattutto quando si parla di attaccanti. C’è poco tempo per allenarsi e per questo è più difficile adattarsi al nuovo stile di gioco. Lui però ci sta provando e sono certo che sarà importante per noi”. Uguale concetto ribadito dall’allenatore Nagelsmann: “Alla Roma non aveva ritmo. Ha bisogno di tempo per crescere e avere un impatto maggiore. Inoltre non è facile portare il suo cognome ed essere costantemente paragonato al papà” .