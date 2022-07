Lesione del collaterale per Darboe: si spera non ci sia altro

La partita contro il Portimonense per Darboe si è trasformata in un incubo. Dopo aver servito l’assist a Felix nell’1-0 provvisorio contro il Sunderland, il ritiro del centrocampista è terminato pochi giorni fa. Nel secondo tempo uno scontro di gioco tanto duro quanto fortuito lo ha costretto a chiedere il cambio. Una brutta torsione del ginocchio con Mourinho che si è subito gettato in campo per capire le condizioni del ragazzo. C’è lesione del collaterale e la Roma spera che non ci sia altro. Lo riporta Il Tempo.