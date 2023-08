La Gazzetta dello Sport (P. Marzotta) – Il talento azzurrino della Roma Giacomo Faticanti è vicinissimo al Lecce. Ieri tra Pantaleo Corvino e Tiago Pinto c’è stata un’accelerata nella trattativa e per oggi i salentini attendono il semaforo verde da Trigoria per consegnare a D’Aversa a titolo definitivo il centrocampista di grande talento capitano dell’Italia under 19 campione d’Europa, nonché vice-capitano della Nazionale under 20 vice-campione del mondo. I due club stanno valutando l’entità della percentuale sulla futura rivendita. Così è pronta a compiersi l’operazione più importante della missione di mercato milanese di questi giorni di Corvino, che mira a blindare con un contratto pluriennale il talento nato a Sora ed aggiungere così nell’organico giallorosso un altro 2004 dopo gli esordi nella prima giornata di A dei baby provenienti dalla primavera salentina campione d’Italia Dorgu e Burnete. Faticanti può garantire l’interpretazione di più ruoli a centrocampo: oltre a regista nel 4-3-3 da vice di Ramadani, anche in coppia davanti alla difesa con lo stesso albanese nel 4-2-3-1.