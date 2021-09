E’ il giorno del derby, un giorno importante per il destino in campionato di Roma e Lazio. Un giorno speciale in particolare per Nicola Zalewski, che nella giornata di ieri ha perso il padre per grave malattia. Mourinho stesso ha rincuorato il ragazzo e ha sperato, nella conferenza della vigilia, di averlo con la squadra per la stracittadina. Ed è cosi: il giovane attaccante sarà regolarmente in panchina insieme al resto della squadra.