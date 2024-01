Claudio Lotito ha rilasciato un’intervista a Tag24. Tra le dichiarazioni è tornato anche a parlare delle frasi riferite alla Roma di qualche giorno fa:

“Dovevano essere già falliti! (I Friedkin, ndr) Mica non mettono i soldi. Che fanno? Non trasformano i soldi in capitale...”. Qualcuno da Trigoria avrebbe chiesto alla Lazio di rettificare. Lotito taglia corto: “Chi avrei chiamato, che avrei dovuto fare? Ma per favore, non posso stare dietro anche a queste stupidaggini”.