Lamela vicino al rientro in campo. Mourinho: “Sono felice, ti meriti il meglio. Grande Coco” – VIDEO

Erik Lamela sta per tornare a giocare dopo 3 mesi di assenza. La stagione del Coco era iniziata benissimo ed è stato da subito protagonista del Siviglia dopo il trasferiento dal Tottenham. Questa sera un messaggio particolare per l’ex giocatore della Roma. Sui canale social del club spagnolo è comparso il saluto di mister Mourinho. Le sue parole:

“Grande Coco, sono felice che torni a giocare. La notizia più importante per te e anche per il Siviglia in vista del finale di stagione. Ti auguro il meglio, sai che qui tutti, non solo io ma anche Nuno e Carlo sono con te. Un bacio“.