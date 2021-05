L’addio di Peres: “Un onore portare questi colori. Roma non si discute, si ama!” – FOTO

Bruno Peres ha salutato la Roma con un bel post su Instagram:

“Grazie ROMA per questi 5 anni di tante emozioni e di cose belle. Sono felice di aver indossato questa maglia, per me e stato un onore portare questi colori. Non mi dimenticherò mai tutto quello che abbiamo passato insieme, lascio qua i mio saluti ai TIFOSI, a tutti quelli che mi hanno sostenuto in questi anni e tutti quelli che mi hanno criticato. Tutti voi mi avete fatto crescere, ma porterò con me sempre la ROMA. NON SI DISCUTE SI AMA! IL MIO GRANDE IN BOCCA LUPO”.