La Roma ritrova Smalling, per Mancini rimane la stangata

Corriere della Sera (L.Valdiserri) – La Roma ritrova il suo difensore più affidabile per la seconda giornata di Europa League. Smalling è stato protagonista, suo malgrado, di una telenovela infinita in estate quando la Roma è riuscito a comparlo dal Manchester United soltanto all’ultimo minuto. Nella scorsa stagione aveva convinto tutto, a partire da Fonseca che lo ha chiesto a grande forza. Smalling è stato una colonna portante sia della difesa a 4 sia della difesa a 3. Il tecnico ne ha apprezzato la leadership, la professionalità e il forte desiderio di restare in giallorosso rifiutando anche altre offerte. Ieri in conferenza stampa la conferma di Fonseca: “Partirà dal primo minuto“. Intanto la UEFA ha confermato le tre giornate di squalifica per Mancini.