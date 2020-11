La Roma ringrazia gli artificieri che hanno rimosso gli ordigni bellici a Trigoria – FOTO

Come raccontato dall’edizione odierna de Il Messaggero, nei giorni scorsi a Trigoria sono stati ritrovati ben 20 ordigni bellici risalenti alla Seconda Guerra Mondiale. Un’inaspettata scoperta, che ha richiesto l’intervento degli artificieri dell’Esercito Italiano per la bonifica. Attraverso il proprio profilo Twitter, il club ha voluto ringraziare questi operatori per il lavoro svolto. Di seguito, il tweet originale:

Grazie agli artificieri dell'@Esercito per l'operazione di bonifica degli ordigni bellici risalenti alla Seconda Guerra Mondiale effettuata in questi giorni nel centro sportivo di Trigoria 👏#ASRoma pic.twitter.com/2Cx6zKl9fn — AS Roma (@OfficialASRoma) November 28, 2020