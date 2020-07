La Roma ricorda la tripletta di Totti al Brescia – VIDEO

Stasera al Rigamonti andrà in scena Brescia-Roma, piccolo antipasto della trentaduesima giornata di campionato. I giallorossi hanno bisogno dei tre punti per dare seguito alla vittoria col Parma e mantenere un certo vantaggio sul Milan che si fa sempre più vicino. Intanto il club capitolino per ingannare l’attesa ha pubblicato un video celebrativo della tripletta di Totti al Brescia nella stagione 2002-2003:

📍 Oltre all'esordio del 28 marzo 1993, in casa del Brescia nel 2002 è arrivata anche la prima tripletta di Francesco @Totti 🚀#BresciaRoma #ASRoma pic.twitter.com/w9gaKzbwlM — AS Roma (@OfficialASRoma) July 11, 2020