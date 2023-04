La Roma ospiterà il prossimo appuntamento dell’High Performance Advisory Group dell’ECA

Nelle giornate del 4 e 5 aprile il Dipartimento Femminile dell’AS Roma ospiterà all’interno del Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma il terzo appuntamento in presenza del Women’s High Performance Advisory Group.

L’Advisory Group nasce nel marzo 2021, all’interno della campagna ECA “Be a Changemaker”, con l’obiettivo di approfondire i temi legati alla performance fisica e atletica nel calcio femminile.

L’aumento del numero delle calciatrici impegnate nei campionati professionistici e del numero dei match ufficiali in calendario, parallelamente all’aumento anche dell’intensità di gioco, obbligano il mondo del calcio ad esplorare una serie di temi nel campo della sport science e della sport medicine.

Durante i due giorni di lavoro a Roma i rappresentanti di alcune importanti squadre europee parteciperanno a sei diverse presentazioni con l’obiettivo di delineare un approccio sempre più qualificato nell’ambito dell’allenamento, degli infortuni e della riabilitazione nel mondo del calcio femminile professionistico.

“Siamo estremamente orgogliosi di ospitare il prossimo appuntamento dell’High Performance Advisory Group dell’Eca” ha dichiarato Betty Bavagnoli, Head of Women Football del Club. “Sappiamo quanto questo tipo di confronti in ambito internazionale sia fondamentale per la ricerca di nuove soluzioni che permettano di migliorare la performance delle nostre atlete.

A nome di tutta la AS Roma vorrei ringraziare l’Eca per averci dato la possibilità di ospitare questo importante appuntamento e di dare il nostro contributo al dibattito”.

