La Gazzetta dello Sport (L. Taldalli) – La Roma tiene ancora gli occhi su Nzola. L’angolano fa gola a diverse squadre per la capacità realizzativa e la propensione a fare reparto da solo. Reduce da un campionato con record di reti (13) e una manciata di assist, l’attaccante dello Spezia viene valutato sui 15 milioni. Su di lui ci sono la Fiorentina e la Salernitana. Occhio anche alla Roma, che non avrà Abraham sino al 2024 e con lo Spezia può giocarsi la carta Shomurodov, arrivato in Liguria durante l’ultima sessione invernale.