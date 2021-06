La Roma espande la propria esperienza digitale in Cina. Van Den Doel: “Questo mercato è altamente competitivo”

L’AS Roma è lieta di annunciare l’espansione della propria presenza sui social media rivolti al mercato cinese.

Negli ultimi giorni il Club ha aggiunto 4 nuovi profili sulle piattaforme cinesi Douyin, Toutiao, WeChat Channel e DongQiuDi. I nuovi profili vanno ad aggiungersi a quelli già esistenti su Weibo e Wechat Accounts. I tifosi cinesi potranno dunque contare su sei diversi account su cinque tra le piattaforme più diffuse nel paese. La Roma diventa così uno dei club europei più attivi su questo mercato.

“Il desiderio di dare nuova energia alla nostra presenza sui social media in Cina è un elemento chiave per la nostra strategia di brand globale”, ha dichiarato il Chief Marketing Officer del Club Max Van Den Doel. “L’AS Roma è stata una delle prime squadre europee a vedere le proprie partite trasmesse nel mercato cinese. Abbiamo 13 fan club molto attivi in Cina, portati avanti da alcuni tra i tifosi romanisti più appassionati al mondo. È qualcosa a cui teniamo molto e il nostro desiderio è di dare a questi tifosi contenuti sempre più esclusivi e personalizzati nella loro lingua”. Douyin è una delle community online più attive e interattive in Cina per i video di breve durata. Toutiao, altro prodotto digitale chiave sviluppato da Bytedance, è una delle maggiori piattaforme informative e di notizie della Cina, basata su una sofisticata tecnologia di machine learning.

Wechat Channel è una nuova funzione inclusa nell’ecosistema WeChat che punta sulla creazione di contenuti video e live streaming. DongQiuDi è una delle app sul calcio più diffuse in Cina, con più di 5 milioni di utenti attivi al giorno. La rete dei fan club della Roma nel paese copre 13 città in 12 differenti province. Con la presenza in sei diversi canali sui social media, i tifosi attuali e quelli che si aggiungeranno potranno avvicinarsi come mai prima d’ora allo stile di vita giallorosso.

“Stiamo esplorando le numerose opportunità a disposizione in un mercato altamente competitivo”, ha aggiunto Van Den Doel. “Lo stile unico della comunicazione sui social media in Cina permetterà alla Roma di aumentare la partecipazione dei tifosi locali e di creare numerose nuove opportunità commerciali”.

asroma.com