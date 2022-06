La Roma ai romani, avanti tutta per Frattesi: un altro cuore giallorosso

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Oggi le distanze potrebbero ridursi, ovvero quelle che ancora ci sono tra Roma e Sassuolo: I destini sono quelli di Davide Frattesi e Lorenzo Pellegrini, che sono compagni di Nazionale e potrebbero presto diventarlo anche di club.

Oggi o domani Roma e Sassuolo si incontreranno a Milano per capire come trovare una quadratura del cerchio. Perché la voglia di arrivare a una fumata bianca c’è eccome, a iniziare proprio da Frattesi, che non vede l’ora di presentarsi a Trigoria per iniziare a lavorare con José Mourinho.

Ci sarà da parlare, da lavorare di fino, da trovare anche l’incastro giusto. Perché le posizioni di partenza sono ancora lontane, con Roma e Sassuolo che partono da basi diverse per la valutazione del giocatore. La società emiliana continua a chiedere 30 milioni, quella giallorosso lo valuta 22-23. Insomma, c’è una differenza di circa 7 milioni. E l’incontro di oggi (o domani) serve soprattutto a questo, a capire se si può trovare un punto d’incontro. Perché la Roma ha sempre il diritto del 30% sulla futura rivendita da sfruttare per far abbassare il prezzo, a cui eventualmente aggiungere un giovane come.

A Trigoria pensano a uno tra Volpato e Felix, dovesse interessare potrebbe essere anche Calafiori. Il Sassuolo vuole alzare l’asticella e punta a Edoardo Bove. Su quest’ultimo è difficile trovare un punto d’incontro, perché Mourinho ha già fatto sapere che vuole ancora con sé il centrocampista. Si lavorerà su uno degli altri tre elementi, cercando quello che più interessa ai neroverdi.